Boeing : les F-15QA bientôt déployés au Qatar

(CercleFinance.com) - En collaboration avec l'U.S. Air Force et le Qatar Emiri Air Force (QEAF), Boeing a annoncé hier soir célébrer le déploiement du F-15QA, au Qatar. Le premier ensemble de jets F-15QA sera acheminé vers le Qatar dans les prochains mois, après l'achèvement de la formation des pilotes. 'Le F-15QA renforcera la supériorité du QEAF avec plus de vitesse, de portée et de charge utile que n'importe quel chasseur au monde', a commenté Pratyush Kumar, vice-président du programme F-15 chez Boeing. Boeing établira un centre de formation destiné aux pilotes et aux chargés de maintenance sur la base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, jusqu'en 2024, tout en fournissant des pièces de rechange et un soutien logistique dans le pays une fois les avions livrés.

