Boeing: le X-37B va réaliser des manoeuvres d'aérofreinage

(CercleFinance.com) - La société Boeing annonce que le X-37B, le véhicule spatial sans équipage qu'elle a développé pour l'United States Space Force (USSF), effectuera bientôt une série de manoeuvres avancées d'aérofreinage.



Pour rappel, l'aérofreinage est une technique qui permet de modifier les caractéristiques de l'orbite elliptique d'un vaisseau spatial en utilisant les forces de frottement exercées par l'atmosphère de la planète.



Ainsi, grâce à sa traînée atmosphérique, l'appareil changera d'orbite tout en respectant les normes de gestion des débris spatiaux.



' Il n'existe pas de plateforme spatiale aussi capable, flexible et manoeuvrable que l'X-37B, et sa prochaine démonstration sera une nouvelle preuve que ce véhicule d'essai fixe le rythme de l'innovation ', a commenté Michelle Parker, vice-présidente des systèmes de mission spatiale de Boeing.







