Boeing : le V-22 Osprey dépasse les 600 000h de vol

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que le Bell Boeing V-22 Osprey a enregistré plus de 600 000 heures de vol, et que sa flotte dépasse désormais 400 appareils, exploités par le United States Marine Corps, l'US Air Force, l'US Navy et la Japan Ground Self-Defense Force.

Le V-22 est le seul avion à rotors basculants de production militaire au monde, précise Boeing. ' Sa vitesse, sa portée, sa maniabilité et sa capacité logistique en font l'une des solutions les plus polyvalentes et les plus rentables pour ses clients', poursuit le constructeur.

Bell Boeing soutient directement la préparation du V-22 en fournissant des services mondiaux complets aux escadrons de V-22, y compris le soutien à la maintenance, la formation, l'analyse des données et la fourniture de pièces neuves et réparées.