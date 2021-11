Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : le transporteur Maersk commande deux 777 Freighter information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui que A.P. Moller - Maersk, société danoise de transport maritime par conteneurs, lui a passé une commande pour deux 777 Freighter. Ces appareils seront exploités par Star Air, l'opérateur d'avions interne de Maersk, constituant ainsi la première commande de 777 de la société. Star Air exploitait jusqu'à présent une flotte de Boeing 767 Freighter. Boeing assure que 'le 777 Freighter est l'appareil bimoteur le plus grand, avec le plus long rayon d'action et le plus performant au monde' avec une efficacité énergétique de 17% supérieure aux avions traditionnels.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +3.74%