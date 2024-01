Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: le titre souffre, le 737 MAX dans la tourmente information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - L'action Boeing chute de plus de 8% lundi à Wall Street suite à la suspension de l'exploitation de son B737 Max 9 dans le sillage d'un nouvel incident ayant impliqué l'appareil.



Près d'une heure après l'ouverture, le titre du géant américain de l'aéronautique et de la défense accuse de loin la plus forte baisse des 30 valeurs de l'indice Dow Jones, alors pratiquement inchangé.



Aux niveaux actuels, ce repli équivaut à une perte de capitalisation boursière de plus de 13,5 milliards de dollars.



Dans une note de recherche, les analystes de Bank of America reconnaissent s'inquiéter de l'accumulation de problèmes autour de l'appareil, qui pourraient selon eux finir par nuire à la réputation de l'avionneur.



'Nous considérons qu'il est préoccupant que l'incident soit survenu sur un appareil ayant été livré le 31 octobre dernier', explique le bureau d'études.



'Si les déconvenues devaient continuer à s'enchaîner, les passagers pourraient, à terme, perdre leur confiance dans le 737 MAX, ce qui finirait par pénaliser les ventes in fine', ajoute BofA.



'Ceci dit, étant donnée la nature duopolistique du marché, il semble peu probable que cela affecte les commandes du 737 MAX, quelles que soient ses versions', précise-t-il.



Vendredi, un incident spectaculaire s'est déroulé à bord d'un 737 MAX exploité la compagnie Alaska Airlines lorsqu'une porte-hublot de l'avion a été arrachée en plein vol, alors que l'appareil survolait l'Oregon.



Pour rappel, en octobre 2018 et mars 2019, Boeing s'était déjà retrouvé dans la tourmente après les crashs de deux Boeing 737 MAX, qui avaient causé des centaines de morts.



La semaine passée, l'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) avait annoncé s'être rapprochée de l'avionneur en vue de corriger un problème de vis affectant le circuit de commande des appareils 737 MAX.



Cette fois, la FAA a décidé d'exiger des inspections immédiates de tous les avions 737-9 ayant la même configuration que l'appareil concerné.



D'après les analystes de Jefferies, cette expertise pourrait être rapide, puisqu'il faut généralement entre quatre et huit heures pour chaque examen et qu'aucune compagnie aérienne n'exploite actuellement le modèle.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -6.95%