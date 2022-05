Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: le titre s'envole après la commande d'Ethiopian information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 4% après l'annonce d'une nouvelle commande d'Ethiopian Airlines. Suite à ce contrat, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours fixé à 225 $.



Ethiopian Airlines a passé une commande portant sur cinq appareils 777 en version cargo, représentant un montant de deux milliards de dollars au prix catalogue.



' Ethiopian exploite le plus grand terminal de fret d'Afrique à partir de son hub d'Addis-Abeba, avec une flotte de 13 avions cargo (10 777-200LRF, 3 737-800F) ' indique Jefferies.



' Le carnet de commandes de la compagnie avec Boeing s'élève désormais à 30 appareils, dont 25 commandes de MAX, et un protocole d'accord supplémentaire a été signé en mars pour 5 777X Freighters ' rajoute le bureau d'analyses.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +5.17%