Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Le titre s'envole après l'analyse de Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 17:08









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% profitant du relèvement de recommandation de Credit Suisse.



Le bureau d'analyses a annoncé jeudi avoir relevé de 'sous-performance' à 'neutre' son opinion sur le titre, qu'il accompagne d'un objectif de cours revu en hausse de 121 à 200 dollars.



Dans une note de recherche, le broker justifie son relèvement par l'amélioration des performances opérationnelles de l'avionneur, illustrées par ses derniers chiffres solides de livraisons qui pourraient augurer, selon lui, de bonnes surprises au niveau du flux de trésorerie disponible (FCF) pour le quatrième trimestre.



Le courtier avance par ailleurs la décision des autorités chinoises de lever l'interdiction sur le charbon australien, signe d'une plus grande flexibilité en matière de politique commerciale également susceptible de bénéficier à Boeing.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.13%