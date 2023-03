Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: le titre remonte, opportunité d'achat selon certains information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - Le titre Boeing avance de 1,8% jeudi pour signer l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones, la valeur confortant ainsi sa forte remontée entamée ces six derniers mois.



Alors que le Dow Jones n'a repris que 9% depuis l'automne, Boeing affiche un gain de plus de 53%, au moment où les investisseurs se montrent de plus en plus confiants sur les perspectives de l'avionneur.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Wolfe Research estiment qu'il est temps de se pencher de nouveau sur le dossier, réitérant au passage leur opinion 'surperformance' sur le titre.



'La réaction du marché à l'annonce d'une charge sur la version fret/tanker du 767 a été exagérée, selon nous', écrit le bureau d'études, dans le sillage de la chute de plus de 4% essuyée par l'action hier.



'Un cours de Bourse en-dessous de 200 dollars représente un point d'entrée attrayant', ajoute-t-il.



Autre élément porteur, Japan Airlines a finalisé dans la nuit une commande portant sur 21 appareils de la famille 737 MAX représentant un montant d'environ 2,55 milliards de dollars aux prix catalogue, un contrat ce que certains analystes considèrent comme un signal prometteur pour la demande dont bénéficie le groupe aéronautique.