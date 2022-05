Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Boeing cède plus de 1% à New York, pénalisé par une analyse de Jefferies qui a confirmé sa recommandation 'achat' tout en réduisant nettement son objectif de cours sur le titre de 270 à 225 dollars, dans le sillage d'une réduction de ses prévisions de profit opérationnel pour le constructeur aéronautique de 30% pour 2022-24.



'On dirait que cela fait une décennie que Boeing n'a pas livré de publication positive. Le sentiment des investisseurs pour le premier trimestre recherchait une lueur d'espoir', estime le broker dans sa note.



Jefferies constate quelques progrès sur le rythme pour les appareils MAX et la soumission auprès de la FAA pour le 787, mais note que la défense a déçu. 'Il y a des questions autour du bénéfice normalisé en défense et en aviation commerciale', poursuit-il.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.49%