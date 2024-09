Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: le titre recule, début de la grève des machinistes information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - L'action Boeing essuie la plus forte baisse de l'indice Dow Jones vendredi à Wall Street alors que le syndicat américain des machinistes IAM a lancé dans la nuit une grève d'ampleur.



Après un vote ayant rejeté à 94,6% le nouveau contrat proposé par l'avionneur et ayant approuvé à 96% le principe d'un débrayage, les 30.000 membres affiliés au syndicat IAM 751 ont décidé d'arrêter de travailler.



Pour les analystes, ce mouvement social rend incertaine la capacité de Boeing à rattraper les retards accumulés au cours des derniers mois en raison de l'apparition de problèmes de qualité et de sécurité au sein de sa chaîne de fabrication.



'La balle est maintenant dans le camp de Boeing, qui va devoir trouver une réponse, résoudre la situation et éviter de nouvelles disruptions', estiment les équipes de Bank of America.



L'équipe de direction du groupe aéronautique s'et déclarée prête revenir à la table des négociations afin de parvenir à un accord, tout en mettant en avant les avantages liées - selon elle - à la nouvelle convention collective.



Dans une note de recherche, les analystes de Jefferies rappellent qu'une grève similaire, votée en 2008, s'était prolongée pendant 58 jours, ce qui s'était traduit par des retards de livraisons pour plus de 100 appareils.



Au niveau financier, rappelle le bureau d'études, la société avait dû essuyer un impact de 1,2 milliard de dollars au niveau de son bénéfice net et de 2,55 milliards de dollars en termes de flux de trésorerie.



Vers 10h50 (heure de New York), le titre Boeing cédait 0,7% alors que le Dow progressait de 0,7% au même moment.





