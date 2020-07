Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : le titre gagne 3% après les tests en vol du 737 MAX Cercle Finance • 02/07/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - La Federal Aviation Administration (FAA) et Boeing ont terminé les tests de certification en vol sur le Boeing 737 MAX, a annoncé la FAA. Suite à cette annonce le titre Boeing progresse de près de 3% en début de matinée à la Bourse de New York. Pendant trois jours de tests cette semaine, les pilotes et ingénieurs de la FAA ont évalué les changements proposés par Boeing concernant le système de contrôle de vol automatisé de l'avion. Bien que la fin des tests des vols soit une étape importante, un certain nombre de tâches clés restent à accomplir, notamment l'évaluation des données recueillies au cours de ces vols, a ajouté l'agence. La FAA a déclaré qu'il faudrait le temps nécessaire pour 'revoir en profondeur' le travail de Boeing. 'Nous ne lèverons l'ordre d'arrêt de vol qu'après que les experts en sécurité de la FAA seront convaincus que l'appareil répond aux normes de certification', a-t-il déclaré.

