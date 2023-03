Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: le taïwanais EVA Air commande cinq 787 en plus information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 16:30

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne taïwanaise EVA Air a annoncé vendredi avoir commandé à Boeing cinq 787-9 Dreamliners supplémentaires, un contrat estimé à près de 1,5 milliard de dollars selon les prix catalogue.



Dans un communiqué, les deux groupes déclarent avoir finalisé une commande qui va porter à un total de neuf le nombre d'appareils 787-9 qu'EVA Air doit encore réceptionner.



Fabriqués à partir de matériaux composites, ces avions sont destinés à des vols long-courrier à destination de l'Asie, de l'Amérique du Nord et de l'Europe, tout en devant réduire de 25% la consommation de carburant et les émissions de par rapport aux avions qu'ils remplacent.



Cette commande intervient alors qu'EVA, qui exploite déjà 10 avions 787, dont quatre 787-9 et six 787-10, se prépare à ce que le trafic aérien en Asie renoue avec ses niveaux d'avant la pandémie.



Suite à cette nouvelle commande, le titre du constructeur aéronautique américain avançait de 1,2% vendredi à la Bourse de New York, signant la deuxième plus forte progression de l'indice Dow Jones.