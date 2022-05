Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: le siège social va déménager en Virginie information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 10:33









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé jeudi son intention de déménager son siège social de Chicago vers son campus d'Arlington (Virginie), un site également appelé à devenir le centre de recherche et de technologies du groupe.



Le géant américain de l'aéronautique et de la défense justifie sa décision de s'installer dans ces locaux situés non loin de la capitale de Washington par la nécessité de se rapprocher au plus près de ses clients.



Boeing, qui était jusqu'ici basé à Chicago, assure qu'il maintiendra une présence importante dans la ville du Midwest. Avant Chicago, son siège social s'était longtemps trouvé à Seattle.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -4.12%