Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : le premier KC-46 destiné au Japon a pris son envol Cercle Finance • 09/02/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que son premier avion ravitailleur KC-46 destiné à la Japan Air Self-Defense Force (JASDF) a effectué son premier vol hier, alors que l'avion passe actuellement en phase de certification. Le Japon est le premier client international du programme KC-46 et devrait recevoir son premier appareil cette année. 'Le KC-46 de Boeing et ses solides systèmes défensifs joueront un rôle inestimable dans l'alliance de sécurité entre nos deux pays', a déclaré Will Shaffer, président de Boeing Japon. Le Japon dispose d'un contrat pour un total de quatre KC-46.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.30%