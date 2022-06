Boeing: le potentiel du partenariat public-privé projet X information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 11:47

(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui que le projet X OTAN,un partenariat public-privé unique entre l'OTAN, Boeing, le gouvernement des Pays-Bas et l'industrie néerlandaise, a permis à des innovateurs d'universités néerlandaises de proposer de nouvelles approches pour répondre aux besoins les plus urgents de l'Alliance.



Soutenues par des experts de Boeing et de l'OTAN, les deux équipes en compétition, Monarch et Alpha, ont adopté deux approches très différentes.



Le concept de Team Monarch consistait en un modèle hiérarchique de véhicules aériens sans pilote (UAV) spécialisés pouvant surveiller de manière autonome les zones dangereuses, évaluer les risques et prioriser le positionnement des drones.



Team Alpha, d'autre part, a conçu un système de drones multi-agents qui incite les drones à explorer, identifier, vérifier et résoudre les cibles d'intérêt.



Le concept de Team Alpha a été nommé vainqueur du concours de design PROJECT X après délibération du jury d'experts de Boeing, de l'OTAN et de Unmanned Valley.



'Ce projet est un exemple fantastique du grand potentiel de ces partenariats public-privé et de la vitesse d'innovation que nous pouvons atteindre si nous incitons les jeunes innovateurs à appliquer une approche unique et créative pour relever les défis de demain', a déclaré Kim Stollar, directeur général, Affaires gouvernementales UE et OTAN chez Boeing International.