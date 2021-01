Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : le PDG souhaite accroitre l'équité au sein du groupe Cercle Finance • 18/01/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Lundi 18 janvier, Dave Calhoun, le p.d.-g. de Boeing a profité de ce jour férié que constitue le Martin Luther King Day aux Etats-Unis, pour rappeler l'héritage du révérend, un 'rappel important en ces temps difficiles'. Malgré les valeurs défendues par Boeing, certaines conversations au sein des équipes au sujet du racisme 'ont mis en lumière les expériences difficiles que certains de nos coéquipiers ont endurées sur leur lieu de travail', déplore Dave Calhoun. Par conséquent, l'avionneur indique avoir 'renforcé (son) approche de tolérance zéro à la discrimination et au harcèlement, en tenant les gens responsables de leurs actes et en annonçant des investissements pour accroître l'équité et les opportunités dans nos communautés'. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, Boeing annonce la publication ce trimestre de ses indicateurs de diversité. 'Nous pouvons contribuer à catalyser des changements significatifs dans notre entreprise et dans nos communautés', assure Dave Calhoun.

