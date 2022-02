Boeing: le P-8A candidat pour intégrer l'aviation canadienne information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - Boeing annonce qu'il compte présenter le P-8A Poseidon comme réponse à la demande d'information du Canada, Ottawa étant à la recherche d'avions de patrouille maritime à long rayon d'action.



Le projet Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) vise en effet à remplacer la flotte actuelle de CP-140 Aurora de l'Aviation royale canadienne tout en améliorant ses capacités de guerre anti-sous-marine (ASW) et de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR).



' Le P-8A Poseidon a démontré qu'il s'agit de l'avion multi-missions le plus performant au monde actuellement en production et offre une solution complète pour les besoins CMMA du Canada ', a déclaré Tim Flood, directeur du développement des affaires internationales, Europe et Amériques chez Boeing.



' La portée, la vitesse et l'endurance du P-8 en font la plate-forme idéale pour surveiller les approches maritimes et nordiques du Canada ', a-t-il ajouté.