Boeing: le nouveau DG veut 'restaurer la confiance'

(CercleFinance.com) - Kelly Ortberg, le nouveau directeur général de Boeing, a exprimé sa fierté et son enthousiasme à rejoindre l'équipe.



Le dirigeant fait savoir qu'il est conscient du travail nécessaire pour restaurer la confiance et insiste sur l'importance de tenir les engagements de l'entreprise, notamment en matière de sécurité et de qualité des produits.



Dans sa lettre ouverte aux salariés, il indique vouloir se rapprocher des lignes de production, en s'installant à Seattle, et compte visiter plusieurs sites pour mieux comprendre les défis.



Il promet une communication transparente avec les employés sur les progrès réalisés et réaffirme son engagement à collaborer avec l'équipe pour faire de Boeing 'un leader dont tous peuvent être fiers'.





