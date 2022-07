Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: le loueur ACG commande 12 appareils 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le loueur d'avions Aviation Capital Group (ACG) lui a passé commande de 12 appareils 737-8 supplémentaires (le 737-8 fait partie de la famille des 737 MAX), afin de développer sa flotte dans un contexte de redressement du marché des voyages aériens.



Pour ACG, il s'agit donc d'être en mesure de répondre à la demande des compagnies aériennes.



' Cette dernière commande supplémentaire de 737 MAX permet à ACG d'offrir des avions très économes en carburant à ses compagnies aériennes clientes du monde entier ', a déclaré Mahoko Hara, président exécutif d'ACG.



Cette annonce porte à 34 le nombre de 737 MAX dans le carnet de commandes d'ACG.



De son côté, Boeing note 'une forte demande du marché pour la famille 737 MAX', avec plus de 1 000 commandes brutes enregistrées depuis la fin 2020.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +4.09%