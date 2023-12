Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: le groupe LATAM commande cinq 787 Dreamliner information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le groupe LATAM annonce une commande de cinq Boeing 787 Dreamliner supplémentaires pour continuer à faire progresser son engagement à être 'plus efficace et durable'.



Cet achat place le groupe aérien sud-américain parmi les plus grands opérateurs de Dreamliners en Amérique latine, indique l'avionneur.



Avec cette commande, ainsi qu'avec les livraisons déjà programmées de ce modèle dans les années à venir, le groupe LATAM atteindra un total de 46 appareils Boeing 787.



Représentant une augmentation de 20 avions de ce modèle par rapport à la flotte pré-pandémique, cet investissement renforce l'engagement du groupe à disposer de l'une des flottes les plus modernes et efficaces d'Amérique du Sud.







Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%