Boeing : le F-15EX effectue son 1er vol, livraisons à suivre

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que son nouvel avion de combat, le F-15EX, a effectué un premier vol de 90 minutes depuis l'aéroport international de Saint-Louis Lambert, dans le Missouri (Etats-Unis). Le succès de ce test ouvre la voie à la livraison anticipée de deux premiers jets à l'US Air Force, plus tard dans le trimestre, indique l'avionneur. En juillet, l'armée de l'air a en effet attribué à Boeing un contrat portant sur la construction d'un premier lot de huit appareils. A terme, les plans prévoient une flotte de 144 avions, précise Boeing.

