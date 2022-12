Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: le dernier avion Boeing 747 quitte l'usine d'Everett information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le dernier 747 de Boeing a quitté l'usine de gros-porteurs de la société avant sa livraison à Atlas Air début 2023.



' Nous sommes fiers que cet avion continue de voler à travers le monde pour les années à venir ', a déclaré Kim Smith, vice-président de Boeing et directeur général des programmes 747 et 767.



Le 747 a joué un rôle clé dans l'histoire du leadership aérospatial de Boeing.



La production du 747, le premier avion bi-couloir au monde, a débuté en 1967 et s'est étalée sur 54 ans, au cours desquels 1 574 avions ont été construits.



Avec ses 76,2 mètres de long, le 747-8 est le plus long avion commercial en service. À des vitesses de croisière typiques, le 747-8 parcourt à peu près la longueur de trois terrains de football par seconde.



Le dernier avion est un 747-8 Freighter. Ce modèle a une charge utile de 133,1 tonnes, suffisante pour transporter 10 699 lingots d'or massif ou environ 19 millions de balles de ping-pong ou de golf.





