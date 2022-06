Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: le CH-47F Chinook choisi par la Bundeswehr allemande information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 15:41









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le gouvernement allemand a sélectionné le CH-47F Chinook pour répondre à ses besoins en matière d'hélicoptères de transport lourd (STH) de la Bundeswehr allemande.



Boeing s'est dit 'honoré' par le choix du gouvernement allemand et 'impatient de travailler avec les gouvernements américain et allemand pour finaliser cette vente dans le cadre du processus de vente militaire à l'étranger'.





