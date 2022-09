Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Le AH-64 Apache sélectionné par la Pologne information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le gouvernement polonais a annoncé que le AH-64 Apache de Boeing a été sélectionné pour son programme d'hélicoptères d'attaque KRUK.



' Boeing est honoré que le gouvernement polonais ait sélectionné le AH-64E Apache pour la nouvelle flotte d'hélicoptères d'attaque des forces armées polonaises. La sélection de l'Apache renforce les liens militaires américano-polonais en améliorant l'interopérabilité et la coopération entre la Pologne, l'armée américaine et les pays de l'OTAN ', se félicite le Groupe.



Au cours du processus d'acquisition, Boeing a établi d'importants partenariats de coopération avec le gouvernement et l'industrie polonais. ' Partenariat qui continuera de se développer à mesure que nous mettrons en oeuvre des efforts de formation et de maintien en condition opérationnelle avec l'industrie locale ', poursuit Boeing.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.15%