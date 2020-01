Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : le 777X a réalisé un test avec succès Cercle Finance • 27/01/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le nouveau Boeing 777X va rentrer dans la prochaine phase de son programme d'essais. Le premier des quatre avions de test en vol 777-9, le WH001, fera maintenant l'objet de vérifications avant de reprendre les tests dans les prochains jours. Le 777X a décollé le 25 janvier à Paine Field à Everett, Washington, à 10 h 09, heure locale, pour un vol de trois heures et 51 minutes au-dessus de l'État de Washington avant d'atterrir au Boeing Field de Seattle. 'Le 777X a volé à merveille et les tests d'aujourd'hui ont été très productifs', a déclaré Van Chaney, pilote en chef du 777 / 777X pour Boeing Test & Evaluation. Les pilotes ont élaboré un plan de test détaillé pour tester les systèmes et les structures de l'avion pendant que l'équipe de test de Seattle surveillait les données en temps réel. ' Le premier vol sûr du 777X d'aujourd'hui est un hommage aux années de travail acharné et de dévouement de nos coéquipiers, de nos fournisseurs et de nos partenaires communautaires dans l'État de Washington et à travers le monde ' a déclaré Stan Deal, directeur général de Boeing Commercial Airplanes.

