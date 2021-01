Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : le 737 MAX reprend la route du ciel européen Cercle Finance • 27/01/2021 à 16:37









(CercleFinance.com) - Alors que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a donné son feu vert au retour du 737 Max dans le ciel européen, Boeing a publié aujourd'hui un communiqué sur son site indiquant que l'entreprise 'n'oubliera jamais les vies perdues dans les deux tragiques accidents'. 'Ces événements et les leçons que nous en avons tirées ont remodelé notre entreprise et concentré davantage notre attention sur nos valeurs fondamentales de sécurité, de qualité et d'intégrité', assure le constructeur. L'avionneur assure qu'il continuera 'à travailler avec l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne, ses États membres, d'autres organismes de réglementation mondiaux et (ses) clients pour remettre en service les 737-8 et 737-9 en toute sécurité dans le monde entier'.

