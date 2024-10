Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: LATAM Airlines commande dix 787 Dreamliners information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que LATAM Airlines Group lui a commandé dix appareils 787 Dreamliners assortis d'une option portant sur cinq autres, renforçant ainsi sa flotte présentée comme 'la plus moderne en Amérique latine'.



LATAM, actuellement opérateur majeur du 787 dans la région avec 37 appareils, prévoit d'ailleurs de porter ce nombre à 52 d'ici 2030.



Ces nouveaux 787-9 permettront à LATAM d'augmenter la capacité sur ses routes principales et d'ouvrir de nouvelles liaisons, notamment vers Sydney.



'Cet appareil nous permet de croître durablement tout en réduisant notre empreinte carbone', a indiqué Ramiro Alfonsín, directeur financier de LATAM.





