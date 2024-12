Boeing: lancement réussi pour les satellites O3b mPOWER information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que les deux nouveaux satellites O3b mPOWER, présentés comme 'les plus avancés jamais construits par Boeing' envoient et reçoivent des signaux dans l'espace.



Lancés depuis le Kennedy Space Center, en Floride, les satellites, séparés du lanceur SpaceX Falcon 9, rejoignent les six premiers satellites O3b mPOWER pour améliorer la connectivité haut débit de SES à l'échelle mondiale.



Boeing supervisera les satellites pendant les tests en orbite avant leur remise à SES dans environ quatre mois.



Ces satellites, dotés de plus de 5 000 faisceaux numériques, permettent de répondre à une demande dynamique et à haute densité dans divers environnements, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les utilisateurs de SES.





