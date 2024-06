Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: lancement réussi du vaisseau spatial Starliner information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - Il s'agit du premier lancement en équipage du Starliner vers la Station spatiale internationale.



Les astronautes de la NASA Wilmore et Williams sont devenus les premières personnes à se mettre en orbite à bord d'un Boeing Starliner, en décollant de la station spatiale de Cap Canaveral et en s'embarquant pour un vol de 25 heures à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Ce lancement marque le début de l'essai en vol de l'équipage du Starliner de la NASA-Boeing (CFT).



Une fois arrimés à l'ISS, Wilmore et Williams passeront environ une semaine à bord de la station avant de retourner sur Terre. Après la réussite du CFT, Boeing et la NASA continueront à travailler à la certification du Starliner pour des missions opérationnelles de longue durée à destination de l'ISS.



'Cet essai en vol de l'équipage représente le début d'une nouvelle ère d'exploration spatiale ', a déclaré Ted Colbert, président-directeur général de Boeing Defense, Space & Security. 'C'est un excellent début. Nous sommes impatients d'emmener les astronautes en toute sécurité jusqu'à la station spatiale et de les ramener chez eux '.





Valeurs associées BOEING CO 189.95 USD NYSE +0.70%