Boeing: lancement du X-37B via la fusée SpaceX Falcon Heavy

(CercleFinance.com) - Boeing a fait savoir vendredi que son appareil spatial autonome X-37B avait été lancé la veille à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy, marquant le début de sa septième mission.



Ce véhicule d'essai orbital validera de nouvelles technologies, favorisant l'innovation et repoussant les limites de l'exploration et de l'utilité spatiales.



'Les équipes du X-37B et les équipes de Boeing ont travaillé ensemble pour produire une plate-forme d'expérimentation plus réactive, flexible et adaptative', a déclaré William D. Bailey, directeur du département du bureau des capacités rapides de l'armée de l'air.







