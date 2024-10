Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: lancement d'offres pour lever des fonds information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Boeing annonce le lancement d'offres publiques simultanées portant sur :

- 90 millions d'actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de 5$

- 5 milliards de dollars d'actions de dépôt représentant des actions privilégiées convertibles de série A.



Les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires.



Les fonds seront utilisés à des fins générales, 'notamment le remboursement de dettes et des investissements dans des filiales', indique l'avionneur.



Les détenteurs d'actions de dépôt bénéficieront de droits proportionnels sur les actions privilégiées, qui auront une préférence de liquidation de 1000 $ par action.









