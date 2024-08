Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: la Pologne achète 96 hélicoptères de combat Apache information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le gouvernement polonais a signé un accord portant sur l'achat 96 hélicoptères de combat AH-64E Apache de Boeing dans le cadre du programme polonais KRUK.



Ce contrat représente la plus grande commande FMS (Foreign Military Sales, soit le programme du gouvernement des États-Unis qui permet aux pays étrangers d'acheter des équipements militaires directement auprès du gouvernement américain) de l'histoire de la division 'Vertical Lift' de Boeing.



L'accord inclut un partenariat avec l'industrie de la défense polonaise pour la maintenance, le soutien et le développement technologique, ce qui créera des emplois hautement qualifiés.



Les hélicoptères renforceront la capacité opérationnelle de la Pologne et son interopérabilité avec les forces de l'OTAN et des alliés.





Valeurs associées BOEING CO 166,86 USD NYSE +1,62%