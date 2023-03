Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: la PDG de Suez nommée au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé jeudi que Sabrina Soussan, l'actuelle présidente-directrice générale de Suez, allait rejoindre son conseil d'administration à partir du mois d'avril.



Dans un communiqué, le géant américain de l'aérospatiale et de la défense souligne qu'il s'agit de la première fois que son conseil s'ouvre à un administrateur étranger.



Agée de 53 ans, Sabrina Soussan, qui possède la double nationalité française et allemande, avait pris les commandes de Suez en janvier 2022 après avoir dirigé dormakaba, un spécialiste suisse des solutions d'accès et de sécurité intelligentes.



Elle avait précédemment occupé les fonctions de co-PDG chez Siemens Mobility, la branche ferroviaire de Siemens qu'elle avait rejointe en 2013 après avoir occupé divers postes de direction chez Siemens Building Technologies, la filiale d'équipements du bâtiment du groupe industriel allemand.



Avant cela, elle avait occupé des postes de direction chez Renault Nissan ainsi qu'au sein de la division de châssis automobiles (Automotive Powertrain) de Siemens.



'Sabrina est une leader reconnue qui va apporter une approche mondiale grâce à son expérience étendue en matière de management et d'ingénierie dans des domaines tels que la production, la sécurité, le développement durable, les transports et la transformation numérique', a souligné Larry Kellner, le président du conseil d'administration de Boeing.



Sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du groupe, prévue le 18 avril prochain.



Si son élection est ratifiée, le conseil d'administration de Boeing comptera huit administrateurs indépendants.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.28%