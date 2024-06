Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: la NTSB impose une série de sanctions information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - La NTSB, l'autorité américaine chargée de la sécurité des transports, a annoncé jeudi avoir décidé d'imposer une série de sanctions et de restrictions à Boeing, qu'elle accuse d'avour divulgué des informations qui devaient rester confidentielles.



Du point de vue de l'agence, le groupe aéronautique a en effet commis une 'violation flagrante' des réglementations sur les enquêtes concernant les accidents en dévoilant des informations sensibles aux médias.



L'avionneur a effectivement avancé, de son point de vue, des éléments susceptibles d'expliquer l'ouverture d'une porte en plein vol, le 5 janvier, dans un avion à destination de Portland (Oregon).



La NTSB rappelle que communiquer de tels éléments au public est interdit dans le cadre de la convention que les deux parties ont conclue au tout début de l'enquête.



'Après avoir participé à de nombreuses enquêtes de la NTSB au cours des dernières décennies, peu d'entreprises connaissent ces règles aussi bien que Boeing', estime la NTSB.



A la Bourse de New York, le titre Boeing progressait de 2% jeudi matin en dépit de cette annonce.





Valeurs associées BOEING CO 182,60 USD NYSE +2,28%