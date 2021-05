Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : la Lufthansa commande cinq 787-9 Dreamliners Cercle Finance • 04/05/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Boeing a enregistré une commande en provenance de la Lufthansa portant sur cinq appareils 787-9 Dreamliners. La compagnie allemande poursuit ainsi la modernisation de sa flotte, la commande s'ajoutant à celle initiale portant sur 20 appareils 787-9 passée en 2019. 'Cette commande supplémentaire soutient les efforts du groupe pour réduire la complexité de sa flotte long-courrier et améliorer les performances environnementales globales en introduisant des biréacteurs à gros porteurs plus économes en carburant', explique la compagnie. Le 787-9 peut transporter jusqu'à 20% de passagers en plus et environ 25% de fret en plus tout, en réduisant la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 25%, par rapport aux avions qu'il remplace.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.49%