Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: la FAA va renforcer ses contrôles information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - La Federal Aviation Administration (FAA) a indiqué vendredi qu'elle allait renforcer la surveillance des activités de fabrication et de production de Boeing quelques jours après avoir cloué au sol 171 737-9 MAX dans la foulée d'un incident survenu le week-end dernier.



Cette annonce survient au lendemain de l'ouverture, par l'autorité américaine de l'aviation civile, d'une enquête formelle concernant l'arrachage en plein vol d'une porte-hublot d'un 737 MAX de la compagnie Alaska Airlines, le vendredi 5 janvier.



L'administration précise que le renforcement de ses contrôle va notamment inclure un audit portant sur la chaîne de production du Boeing 737-9 MAX et ses fournisseurs afin d'évaluer la conformité de ses pratiques aux procédures de qualité en application.



Les résultats de l'analyse de cet audit détermineront si d'autres audits sont nécessaires, ajoute la FAA, qui dit également prévoit une surveillance accrue des événements liés à la mise en service du Boeing 737-9 MAX.



Suite à cette annonce, le titre Boeing lâchait 1,7% vendredi matin à la Bourse de New York, signant la troisième plus forte baisse du Dow Jones. L'action a perdu plus de 12% cette semaine.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.61%