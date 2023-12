Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: la FAA surveille la correction d'un problème de vis information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - L'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) a annoncé jeudi collaborer avec Boeing en vue de corriger un problème de vis affectant le circuit de commande de ses appareils 737 MAX



En consultation avec la FAA, Boeing a demandé aux compagnies exploitant les modèles les plus récents du monocouloir d'inspecter les tirants qui contrôlent le mouvement du gouvernail afin de s'assurer qu'ils sont suffisamment serrés.



La FAA explique qu'elle prévoit de rester en contact avec l'avionneur et les compagnies aériennes pendant toute la durée des inspections.



L'agence cherche notamment à déterminer si ces compagnies aériennes ont pu constater précédemment un desserrement de leur matériel.



Dans un communiqué, le régulateur explique que Boeing a recommandé ces inspections après qu'un opérateur international a découvert un boulon avec un écrou manquant alors qu'il effectuait une maintenance de routine sur un appareil.



Le groupe aéronautique a découvert le même problème sur un autre avion, pas encore livré à son client.



Suite à ces informations, le titre Boeing reculait de 0,9% jeudi matin à la Bourse de New York.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.57%