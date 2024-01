Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: la FAA recommande de nouvelles inspections information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - L'administration fédérale de l'aviation des Etats-Unis (FAA) a déclaré dimanche qu'elle recommandait aux compagnies aériennes américaines d'inspecter également les portes de leurs appareils Boeing 737-900ER, et non plus seulement celles des 737 MAX 9.



L'avis de la FAA, décrit comme 'une mesure additionnelle de sécurité', recommande aux transporteurs une inspection visuelle des dispositifs de blocage des portes situées au milieu de l'appareil afin de s'assurer qu'ils sont fonctionnent correctement.



La FAA précise que le Boeing 737-900ER n'appartient pas à la dernière génération d'appareils MAX, mais souligne qu'il a bénéficié du même design au niveau de la conception de ses portes.



Cette décision intervient après l'arrachage en plein vol, le vendredi 5 janvier, d'une porte-hublot d'un 737 MAX de la compagnie Alaska Airlines, ayant entraîné un renforcement des contrôle de la FAA sur la production de l'appareil.



L'action Boeing, qui avait perdu 20% en Bourse depuis cet incident, s'était repris de 7,5% en fin de semaine dernière, bien aidée par l'annonce jeudi d'une commande de de 150 737 MAX de la part de l'indien Akasa Air.



Le titre était attendu en baisse de 1,4% lundi matin à l'ouverture de Wall Street.





