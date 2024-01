Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: la FAA demande des mesures supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de chaque avion.



La FAA a informé hier Boeing qu'elle n'accorderait aucune extension de production du MAX, y compris du 737-9 MAX.



Cette action vient s'ajouter à l'enquête de la FAA et a renforcé la surveillance de Boeing et de ses fournisseurs. La FAA a également approuvé hier un processus d'inspection et de maintenance approfondi qui doit être effectué sur chacun des 171 Boeing 737-9 MAX cloués au sol. Une fois les travaux terminés, l'avion pourra être remis en service.



' Nous avons cloué au sol le Boeing 737-9 MAX dans les heures qui ont suivi l'incident au-dessus de Portland et nous avons clairement indiqué que cet avion ne reprendrait pas du service tant qu'il ne serait pas en sécurité ', a déclaré l'administrateur de la FAA, Mike Whitaker.



' Nous n'accepterons aucune demande de Boeing pour une expansion de la production ou n'approuverons pas de lignes de production supplémentaires pour le 737 MAX tant que nous ne serons pas convaincus que les problèmes de contrôle de la qualité découverts au cours de ce processus sont résolus '.





