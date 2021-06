Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : la diplomatie vient à bout du conflit avec Airbus Cercle Finance • 15/06/2021 à 15:36









(CercleFinance.com) - L'Union Européenne fait savoir aujourd'hui qu'elle est parvenue à un accord avec les Etats-Unis au sujet des aides publiques touchées par les avionneurs respectifs de chaque partie, à savoir Airbus et Boeing. Après 17 années de différends, ' les deux parties chercheront désormais à surmonter les divergences de longue date et éviter de futurs litiges ', indique la Commission européenne. Il s'agit en effet de ' préserver des règles du jeu équitables entre les avionneurs ' et ' d'éviter de nouvelles divergences '. Washington et Bruxelles se sont notamment entendus pour suspendre pendant cinq ans les droits de douane dissuasifs qu'ils s'entre-infligeaient, des dispositifs ' qui nuisent aux entreprises et aux personnes des deux côtés de l'Atlantique ', ont reconnu les protagonistes. ' Aujourd'hui, avec l'accord sur Boeing-Airbus, nous avons franchi une étape importante dans la résolution du plus long différend commercial de l'histoire de l'OMC ', a réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.55%