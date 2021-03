Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : la compagnie Flyer recevra son premier 737 en mai Cercle Finance • 26/03/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Flyr recevra son premier Boeing 737 début mai, à l'aéroport d'Oslo, a annoncé aujourd'hui la nouvelle compagnie aérienne norvégienne. La compagnie précise avoir obtenu ses deux premiers Boeing 737-800 à des 'conditions favorables' et assure être en négociation finale pour d'autres appareils. La flotte de Flyer devrait ainsi s'agrandir tout au long de l'automne. L'entreprise compte actuellement 45 employés, un chiffre qui devrait grimper à 350 d'ici la fin de l'année.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.03%