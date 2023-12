Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: la Canada va acquérir 16 appareils P-8A Poseidon information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 16:27









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le gouvernement du Canada a signé une lettre d'offre et d'acceptation de vente militaire à l'étranger pour un maximum de 16 avions Boeing P-8A Poseidon, dans le cadre du projet d'avions multi-missions canadiens (CMMA).



Le Canada devient le cinquième pays de l'OTAN à choisir le P-8 comme appareil multi-missions. La première livraison est attendue en 2026.



' Le P-8 renforcera la capacité de défense et l'état de préparation du Canada, et nous sommes impatients de fournir cette capacité à l'Aviation royale canadienne ', a déclaré Heidi Grant, présidente du développement commercial de Boeing Defence, Space & Security.









