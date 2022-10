Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: l'US Army commande 2 hélicoptères Chinook pour 63 M$ information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 15:24









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'US Army lui a commandé deux hélicoptères Chinook CH-47F Block II dans le cadre de la modernisation de sa flotte d'hélicoptères de transport lourd, via un contrat de 63 M$.



L'avionneur précise que le CH-47F Block II Chinook est propulsé par 'des technologies de pointe, notamment des réservoirs de carburant repensés, un fuselage renforcé et une transmission améliorée'.



Pour rappel, l'année dernière, l'armée US avait attribué à Boeing un contrat de 136 millions de dollars pour les quatre premiers appareils CH-47F Block II, dont la production a commencé en avril 2022.



Cette nouvelle commande porte donc à six le nombre de Chinook CH-47F Block II sous contrat.





