Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing:l'Asie du Sud-Est, important hub de production de SAF information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Un rapport soutenu par Boeing indique que l'Asie du Sud-Est pourrait fournir environ 12 % de la demande mondiale en carburant d'aviation durable (SAF) d'ici 2050, avec une capacité estimée à 45,7 millions de tonnes par an.



Environ 75 % de ces matières premières proviendront de déchets agricoles et post-consommation, avec le riz jouant un rôle clé. Cinq pays (Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Malaisie et Philippines) représenteront 90 % de cette capacité, selon l'étude.



Le SAF 'pur' pourrait réduire les émissions de carbone jusqu'à 84 %, mais en 2023, il ne représentait que 0,2 % de l'utilisation mondiale.

Boeing collabore avec les gouvernements régionaux pour développer une production locale durable et réduire l'impact environnemental.





Valeurs associées BOEING CO 163,21 USD NYSE +1,38%