Boeing : l'armée US commande 6 Chinook pour 246 M$

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier que la division des opérations spéciales de l'armée américaine lui avait passé une commande de six nouveaux hélicoptères Chinook MH-47G Block II, dans le cadre d'un contrat de 246,48 millions de dollars. La livraison de ces appareils devrait débuter en 2023 et porte à 30 le nombre total de commandes enregistrées par Boeing portant sur des 30 Chinook MH-47G Block II (quatre on été livrés à ce jour). Les appareils incluront par ailleurs le nouveau sous-système d'actionneurs parallèles actifs, dit APAS, un système qui aide les pilotes à exécuter des manoeuvres plus difficiles tout en améliorant la sécurité et la fiabilité du vol.

