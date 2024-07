Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing:Korean Air prévoit d'acheter jusqu'à 50 gros porteurs information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que Korean Air a l'intention d'acquérir jusqu'à 50 avions gros porteurs, soit 20 appareils 777-9 et 20 modèles 787-10, avec des options pour 10 autres exemplaires de la plus grande variante du 787 Dreamliner.



La compagnie compte s'appuyer sur l'efficacité et la polyvalence de ces avions gros porteurs pour améliorer sa flotte tout en ajoutant de la flexibilité à son réseau mondial en prévision de sa fusion avec Asiana Airlines.



'Ces nouveaux avions amélioreront le confort des passagers et l'efficacité opérationnelle, tout en réduisant considérablement les émissions de carbone, soutenant ainsi notre engagement à long terme en faveur d'une aviation durable', a commenté Walter Cho, Président et PDG de Korean Air.





