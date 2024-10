Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: jusqu'à 25 milliards de dollars vont être levés information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi son intention de lever jusqu'à 25 milliards de dollars via l'émission d'obligations et des placements d'actions en vue de renforcer une situation de trésorerie qui n'a cessé de se détériorer ces derniers mois.



L'avionneur - qui ne détaille pas encore les termes des opérations à venir - dit simplement prévoir de mettre sur le marché, au cours d'une durée pouvant atteindre trois ans, de la dette senior, de la dette subordonnée, des actions ordinaires ou encore des actions préférentielles.



Le groupe basé à Arlington (Virginie) dit avoir par ailleurs conclu un accord de crédit portant sur un prêt de 10 milliards de dollars auprès de BofA, Citibank, Goldman Sachs et JPMorgan.



Suite à ces annonces, le titre Boeing progressait de plus de 0,5% mardi matin à la Bourse de New York, la perspective d'une dilution des actionnaires existants étant plus que compensée par la promesse d'un renforcement de la trésorerie du groupe, qui se limitait à 10,5 milliards de dollars à la fin septembre.



'Le fait que l'horizon de financement s'étale sur une durée de trois ans constitue un élément positif, dans la mesure où il va donner du temps à la société et lui fournir un certain nombre d'options', commentent les analystes de BofA.





