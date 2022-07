Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Jeppesen va optimiser les équipages d'Air France information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 14:03









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi qu'Air France avait confié à sa filiale de services Jeppesen l'optimisation de la gestion de son personnel navigant, composé de près de 13.000 membres d'équipage.



Aux termes de ce contrat de cinq ans, rendu public aujourd'hui à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough, la compagnie aérienne française va avoir recours à l'outil 'Crew Rostering' mise au point par Jeppesen afin de gérer la rotation des équipages en tenant compte des préférences et des contraintes du personnel.



Air France explique que l'implémentation de cette solution doit lui permettre de mettre en place une planification et une gestion 'personnalisée' de ses équipages.



Le transporteur hexagonal utilisait depuis 1999 Air France la plateforme 'Crew Pairing' de Jeppesen, qui permet aux compagnies aériennes d'optimiser leurs tâches de travail et d'améliorer l'efficacité de l'affectation des effectifs et la sécurité.



Avec la mise en place de ces deux outils, Air France espère être en mesure de réduire ses coûts.





