Boeing: Japan Airlines finalise une commande de 21 737

(CercleFinance.com) - Boeing et Japan Airlines ont annoncé jeudi avoir finalisé une commande portant sur 21 appareils de la famille 737 MAX représentant un montant d'environ 2,55 milliards de dollars aux prix catalogue.



Ces 737-8, destinés à remplacer une flotte vieillissante de 737-800, doivent être réceptionnés à compter de 2026 afin de renforcer l'offre domestique et régionale de la compagnie aérienne japonaise.



Equipés de la dernière génération de réacteurs CFM International LEAP-1B, ces avions affichent une consommation de kérosène et des émissions de CO2 inférieures de 15% à celles de la génération antérieure.



Leur volume sonore se situe lui aussi très en-dessous des générations précédentes.





