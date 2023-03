Boeing: Japan Airlines commande 21 avions 737-8 information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 09:53

(CercleFinance.com) - Boeing et Japan Airlines (JAL) ont finalisé une commande de 21 avions 737-8.



Le 737-8 permettre à JAL de renforcer son réseau national et régional alors que le trafic passagers continue de revenir aux niveaux d'avant la pandémie. JAL a l'intention de commencer à utiliser les avions dans sa flotte à partir de 2026.



Le 737 MAX offrira à JAL une plus grande autonomie et une plus grande efficacité énergétique, réduisant à la fois la consommation de carburant et les émissions de carbone de 15 % par rapport aux avions que la compagnie aérienne remplace. De plus, le 737 MAX est un avion plus silencieux, créant une empreinte sonore nettement inférieure à c elle des avions précédents.



' Nous sommes impatients de transporter nos passagers dans le plus grand confort et sécurité et de nous rapprocher de nos objectifs de neutralité carbone pour 2050, grâce à la combinaison de ces avions super efficaces, d'innovations opérationnelles et de nouvelles technologies d'économie de carburant.' a déclaré Yuji Akasaka, président de Japan Airlines.